Advogada fascinada por história vive como se estivesse no século 19

Adelaide Beeman-White é uma advogada do Oregon, nos Estados Unidos, que vive como se estivesse no século 19. Parecendo que saiu de um filme de época, ela diz que sempre foi fascinada por história e, quando cresceu, percebeu que o período que mais a encantava era o século 19. Adelaide se veste e se comporta se inspirando no que chama de “o auge da elegância Vitoriana”, e faz parte do Cottagecore, uma tendência que romantiza o passado e idealiza a vida campestre. A americana diz que não querer repetir os preconceitos da época, e só resgata o que considera inspirador: ritmo mais lento, atenção aos detalhes e apreço pelo cuidado.



