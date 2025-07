Autoridades investigam mortes de cavalos ligadas a ração suspeita Casos em quatro estados podem chegar a até 600 mortes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h41 ) twitter

Autoridades investigam a morte de pelo menos 122 cavalos em quatro estados

As autoridades estão investigando a morte de pelo menos 122 cavalos em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas. As mortes começaram em 26 de maio, com todos os animais tendo consumido ração de uma mesma marca. O número total de mortes pode ser muito maior, chegando até a 600 casos.

O Ministério da Agricultura e Pecuária ordenou o recolhimento dos produtos fabricados pela empresa responsável pela ração desde 21 de novembro do ano anterior. A empresa ainda não respondeu aos contatos para esclarecer a situação.

