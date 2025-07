Avó acolhe neto acusado de assassinato sem saber do crime Mulher viajou cinco horas após relato de ameaça por facção criminosa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h23 ) twitter

Caso Nicolly: avó de adolescente que matou a jovem diz que não sabia do crime antes de abrigá-lo

A avó de um adolescente de 17 anos, suspeito de matar Nicolly, de 15 anos, em Hortolândia (SP), declarou que desconhecia o envolvimento do neto no crime quando o acolheu em sua casa no Paraná. Ela viajou cinco horas de Cornélio Procópio até Hortolândia para buscar o neto após ele alegar estar ameaçado pela maior facção criminosa de São Paulo.

O adolescente e sua namorada, de 14 anos, coautora do crime, permaneceram em Hortolândia após o assassinato antes de seguir para o Paraná com a ajuda da avó. A polícia acredita que o crime foi premeditado e revelou que a jovem confessou ter sido a autora do assassinato. Ambos foram apreendidos e cumprem internação provisória enquanto as autoridades continuam buscando pelos restos mortais de Nicolly.

