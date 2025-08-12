Bebê abandonado leva polícia a desvendar crime familiar nos EUA
Homem foi preso após ser identificado como suspeito de assassinatos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, EUA. A investigação revelou que quatro membros da família da criança foram assassinados em uma casa na região de Chichentown. Austin Robert Drummond, de 28 anos, foi identificado como o principal suspeito dos homicídios.
O bebê estava a 64 km do local dos assassinatos e foi resgatado sob calor intenso. As vítimas foram Adriana Williams, seu namorado James Michael Wilson e o adolescente Braden Williams. Câmeras de segurança mostram Drummond armado próximo ao local antes dos crimes.
Drummond tem um histórico criminal extenso e mantinha um relacionamento com Katelyn Speed, irmã de uma das vítimas. Ele foi capturado em Jackson após uma semana de buscas envolvendo autoridades locais e o FBI.
No tribunal, Drummond compareceu por videoconferência sem advogado e recebeu um defensor público. O Estado planeja pedir a pena de morte, com fiança negada e audiência marcada.
Onde foi encontrado o bebê abandonado e qual a relação com os assassinatos?
Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, EUA, e a investigação revelou que quatro membros da sua família foram assassinados em uma casa na região de Chichentown.
Quem é o principal suspeito dos homicídios e qual é seu histórico criminal?
Austin Robert Drummond, de 28 anos, é o principal suspeito dos homicídios e possui um extenso histórico criminal.
Como Drummond foi capturado e quais são os próximos passos legais?
Drummond foi capturado em Jackson após uma semana de buscas que envolveram autoridades locais e o FBI. No tribunal, ele compareceu por videoconferência sem advogado e recebeu um defensor público. O Estado planeja pedir a pena de morte.
Quem foram as vítimas do crime e qual a relação delas com o suspeito?
As vítimas foram Adriana Williams, seu namorado James Michael Wilson e o adolescente Braden Williams. Drummond mantinha um relacionamento com Katelyn Speed, que é irmã de uma das vítimas.
Veja também
A vítima apresentava ferimentos e foi levada ao hospital
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!