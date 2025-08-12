Bebê abandonado leva polícia a desvendar crime familiar nos EUA Homem foi preso após ser identificado como suspeito de assassinatos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, EUA.

A investigação revelou que quatro membros da família do bebê foram assassinados em Chichentown.

Olson Robert Drummond, de 28 anos, foi identificado como o principal suspeito e foi capturado após uma semana de buscas.

O Estado planeja pedir a pena de morte, com fiança negada e audiência já marcada.

Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, EUA. A investigação revelou que quatro membros da família da criança foram assassinados em uma casa na região de Chichentown. Austin Robert Drummond, de 28 anos, foi identificado como o principal suspeito dos homicídios.

O bebê estava a 64 km do local dos assassinatos e foi resgatado sob calor intenso. As vítimas foram Adriana Williams, seu namorado James Michael Wilson e o adolescente Braden Williams. Câmeras de segurança mostram Drummond armado próximo ao local antes dos crimes.

Drummond tem um histórico criminal extenso e mantinha um relacionamento com Katelyn Speed, irmã de uma das vítimas. Ele foi capturado em Jackson após uma semana de buscas envolvendo autoridades locais e o FBI.

No tribunal, Drummond compareceu por videoconferência sem advogado e recebeu um defensor público. O Estado planeja pedir a pena de morte, com fiança negada e audiência marcada.

Onde foi encontrado o bebê abandonado e qual a relação com os assassinatos?

Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, EUA, e a investigação revelou que quatro membros da sua família foram assassinados em uma casa na região de Chichentown.

Quem é o principal suspeito dos homicídios e qual é seu histórico criminal?

Austin Robert Drummond, de 28 anos, é o principal suspeito dos homicídios e possui um extenso histórico criminal.

Como Drummond foi capturado e quais são os próximos passos legais?

Drummond foi capturado em Jackson após uma semana de buscas que envolveram autoridades locais e o FBI. No tribunal, ele compareceu por videoconferência sem advogado e recebeu um defensor público. O Estado planeja pedir a pena de morte.

Quem foram as vítimas do crime e qual a relação delas com o suspeito?

As vítimas foram Adriana Williams, seu namorado James Michael Wilson e o adolescente Braden Williams. Drummond mantinha um relacionamento com Katelyn Speed, que é irmã de uma das vítimas.

