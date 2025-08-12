Logo R7.com
Bebê abandonado leva polícia a desvendar crime familiar nos EUA

Homem foi preso após ser identificado como suspeito de assassinatos

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, EUA.
  • A investigação revelou que quatro membros da família do bebê foram assassinados em Chichentown.
  • Olson Robert Drummond, de 28 anos, foi identificado como o principal suspeito e foi capturado após uma semana de buscas.
  • O Estado planeja pedir a pena de morte, com fiança negada e audiência já marcada.

 

Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, EUA. A investigação revelou que quatro membros da família da criança foram assassinados em uma casa na região de Chichentown. Austin Robert Drummond, de 28 anos, foi identificado como o principal suspeito dos homicídios.

O bebê estava a 64 km do local dos assassinatos e foi resgatado sob calor intenso. As vítimas foram Adriana Williams, seu namorado James Michael Wilson e o adolescente Braden Williams. Câmeras de segurança mostram Drummond armado próximo ao local antes dos crimes.

Drummond tem um histórico criminal extenso e mantinha um relacionamento com Katelyn Speed, irmã de uma das vítimas. Ele foi capturado em Jackson após uma semana de buscas envolvendo autoridades locais e o FBI.

No tribunal, Drummond compareceu por videoconferência sem advogado e recebeu um defensor público. O Estado planeja pedir a pena de morte, com fiança negada e audiência marcada.


