Bolsonaro questiona operação da PF e defende valores em casa

‘Qual o problema de ter 14 mil dólares em casa?', questiona Jair Bolsonaro após operação da PF

Na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal realizou uma operação na residência de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que Bolsonaro use uma tornozeleira eletrônica como parte de uma investigação sobre um suposto plano de golpe de Estado.

Durante entrevista à imprensa, Bolsonaro criticou a medida e se defendeu das acusações relacionadas aos 14 mil dólares encontrados em sua casa. Ele afirmou que o dinheiro tem origem comprovada por recibos do Banco do Brasil. Além disso, expressou insatisfação com a retenção de seu passaporte pela Justiça, alegando que gostaria de negociar com Donald Trump sobre tarifas aplicadas a produtos brasileiros.

A operação ocorreu antes das 7 horas da manhã e incluiu outras medidas além da tornozeleira eletrônica. Bolsonaro manifestou descrença no processo judicial e comentou sobre as investigações em andamento.

