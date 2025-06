Brasileiros adotam celular reserva para evitar prejuízos em roubos Estratégia visa proteger dados pessoais e bancários durante assaltos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h54 ) twitter

Paulistas adotam segundo aparelho celular para diminuir prejuízos em assaltos

Um número crescente de brasileiros está utilizando um segundo aparelho celular, mais simples e barato, como medida de segurança contra roubos. Essa prática, conhecida como “celular do ladrão”, visa proteger dados sensíveis, como informações bancárias, de serem acessados por criminosos durante assaltos. De acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 30% dos brasileiros já adotaram essa estratégia.

Especialistas em segurança pública destacam que, além de usar um celular reserva, é importante cadastrar o aparelho no site ou aplicativo Celular Seguro, uma ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública que ajuda a bloquear o telefone e prevenir fraudes. Eles também recomendam o uso de senhas secundárias para aplicativos importantes, aumentando a segurança dos dados pessoais.

A prática do “celular do ladrão” está se tornando comum principalmente em grandes cidades, onde o número de furtos de celulares é alto. Apenas no estado de São Paulo, mais de 400 mil casos foram registrados em um ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Essa estratégia visa reduzir o impacto financeiro e a exposição de dados pessoais em caso de roubo, permitindo que os usuários mantenham seus aparelhos principais e informações seguras em casa.

