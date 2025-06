Brasileiros enfrentam nevasca no Deserto do Atacama 59 turistas ficaram isolados em ônibus no Chile; resgate durou mais de 12 horas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h55 ) twitter

Brasileiros ficam presos em estrada com temperaturas abaixo de zero no Chile

No Deserto do Atacama, no Chile, uma nevasca surpreendeu 59 turistas, incluindo 19 brasileiros, isolando-os em um ônibus com temperaturas abaixo de zero. A tempestade bloqueou estradas com mais de 60 centímetros de neve em uma altitude de 4.500 metros. O incidente ocorreu perto da fronteira entre o Chile e a Bolívia, quando um caminhão derrapou no gelo bloqueando a rodovia.

Os brasileiros, com idades entre 13 e 79 anos, passaram a noite dentro do ônibus para se proteger do frio extremo. Eles conseguiram contatar as autoridades através de um telefone via satélite para pedir ajuda. A operação de resgate envolveu o exército chileno e o corpo de bombeiros e durou cerca de 12 horas.

Após o resgate, os turistas foram levados a um complexo de saúde para receber atendimento médico antes de serem transferidos para San Pedro de Atacama. Autoridades locais alertam sobre os riscos de viagens em áreas montanhosas durante o inverno devido às condições climáticas extremas.

