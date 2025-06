RECORD participa do Taste Festival SP com estande interativo no Parque Villa-Lobos

Está acontecendo, em São Paulo, o Taste Festival, considerado o maior evento gastronômico do mundo, que reúne os principais restaurantes e bares da cidade. O objetivo é comida chique a preço popular. A RECORD tem um estande por lá, com brindes e um jogo interativo do novo programa “Game dos 100”, que estreia em julho, com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites. O festival acontece no Parque Villa-Lobos. Não perca!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!