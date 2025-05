Buscas por Amanda Caroline concentram-se em barragem no rio Tietê Ex-marido confessou o crime e indicou local onde corpo foi arremessado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 15h08 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros concentram buscas pelo corpo de Amanda Caroline em barragem do rio Tietê, em SP

O Corpo de Bombeiros está concentrado nas buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Souza, de 32 anos, em uma barragem no rio Tietê, entre Santana de Parnaíba e Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Carlos Eduardo Ribeiro, ex-marido da vítima, confessou ter cometido o crime e disse que o corpo foi arremessado da ponte de Piracema.

As buscas já duram três dias e contam com o auxílio de drones devido à dificuldade de acesso e à contaminação da água. A barragem foi escolhida como ponto central das buscas porque as comportas podem ter impedido que o corpo fosse levado pela correnteza. Até agora, nenhum vestígio foi encontrado.

Carlos Eduardo Ribeiro e seu irmão Henrique Ribeiro foram presos após câmeras de segurança capturarem a ação dos dois no dia do crime. Amanda foi morta por asfixia em seu apartamento antes do corpo ser transportado e descartado no rio. Familiares relataram ameaças anteriores à vítima, mas não houve denúncias formais registradas. As investigações continuam enquanto a família aguarda respostas.

Assista em vídeo - Bombeiros concentram buscas pelo corpo de Amanda Caroline em barragem do rio Tietê, em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!