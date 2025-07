Buscas por desaparecidos em naufrágio na Lagoa dos Patos entram no quinto dia Marinha intensifica operações com aeronave e investiga causas do acidente Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h34 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buscas por homens que desapareceram após naufrágio na Lagoa dos Patos chegam ao quinto dia

As operações de busca por dois homens desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação na Lagoa dos Patos continuam pelo quinto dia. Dos quatro tripulantes da embarcação, Emerson Araújo da Silveira, de 32 anos, e Giovane Arruda Garcia, de 48, foram encontrados mortos.

O naufrágio ocorreu entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta, próximo à Vila das Capivaras. A Marinha está investigando as causas do acidente e intensificou as buscas com o uso de uma aeronave. Os corpos dos dois tripulantes foram localizados por pescadores locais, um deles preso em redes de pesca. As famílias aguardam ansiosamente por notícias sobre os dois desaparecidos restantes.

Assista ao vídeo - Buscas por homens que desapareceram após naufrágio na Lagoa dos Patos chegam ao quinto dia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!