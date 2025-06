Cabras desafiam ceticismo ao serem vistas em árvores Especialista explica adaptação evolutiva das cabras para buscar alimento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 15h42 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens de cabras em cima de árvore viralizam nas redes sociais

Imagens de cabras equilibrando-se em árvores têm gerado debates nas redes sociais, com muitos usuários duvidando de sua veracidade e atribuindo-as à inteligência artificial. No entanto, especialistas confirmam que essas cenas são autênticas. O biólogo Luan Morais esclarece que essa habilidade das cabras é uma adaptação evolutiva que lhes permite acessar alimentos e evitar predadores.

No Marrocos, as cabras escalam árvores em busca do fruto do argão, valorizado por seu óleo usado em cosméticos. Essa prática é menos comum no Brasil devido à abundância de pasto disponível para esses animais. As cabras possuem cascos bifurcados que facilitam a escalada, uma habilidade desenvolvida ao longo do tempo como estratégia de sobrevivência.

Esse fenômeno ilustra como a natureza surpreende com suas soluções adaptativas. Enquanto no Marrocos essa prática é comum, no Brasil a necessidade é reduzida pela disponibilidade de alimento no solo. Contudo, em situações extremas, as cabras brasileiras também podem demonstrar essa habilidade.

Assista em vídeo - Imagens de cabras em cima de árvore viralizam nas redes sociais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!