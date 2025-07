Cachorro é resgatado após cair em vala de dois metros em rodovia Piolho retornou à família graças à ação dos bombeiros Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h41 ) twitter

Cachorro é resgatado por bombeiros após cair em vala de dois metros na rua

Piolho, um cachorro de porte médio, caiu em uma vala de quase dois metros de profundidade enquanto tentava atravessar uma rodovia para escapar do tráfego. Alertadas pelos gritos do animal, equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para realizar o resgate, que durou mais de duas horas devido às dificuldades de acesso ao buraco.

O dono de Piolho não havia percebido sua ausência até ser informado sobre o incidente. Após o resgate bem-sucedido, Piolho voltou para casa sem ferimentos graves. O buraco foi tampado para prevenir futuros acidentes.

Assista ao vídeo - Cachorro é resgatado por bombeiros após cair em vala de dois metros na rua

