Caixas misteriosas tornam-se tendência nos EUA com conteúdo inesperado Consumidores compram pacotes sem saber o que há dentro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 16h03 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h03 )

Caixas misteriosas viram febre nos EUA, surpreendendo clientes com produtos inesperados

Nos Estados Unidos, a compra de caixas misteriosas está se tornando cada vez mais popular. Os consumidores pagam um valor fixo por pacotes cujo conteúdo é desconhecido. Essa prática surgiu como uma solução para lidar com correspondências não entregues pelo serviço postal americano. Com o aumento do comércio eletrônico, a quantidade de itens não reclamados aumentou significativamente.

Dylan Byers, um jovem empresário, já vendeu mais de 10 mil dessas caixas. A prática também atrai influenciadores digitais. No entanto, é importante que os consumidores estejam cientes dos riscos envolvidos, pois não há garantias sobre o que será encontrado dentro dos pacotes. A moda está em alta e pode trazer tanto surpresas agradáveis quanto decepções.

