Câmeras flagram roubo de carro em São Paulo durante a madrugada Suspeitos agem coordenadamente na zona leste e fogem após ligação direta Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h16 )

Dentro da Notícia: Criminosos roubam carro estacionado na rua durante a madrugada em São Paulo

Durante a madrugada, dois homens foram flagrados por câmeras de segurança enquanto roubavam um carro estacionado em Aricanduva, zona leste de São Paulo. As imagens mostram os suspeitos se cumprimentando antes de arrombarem a porta do veículo e realizarem a ligação direta para fugir com o carro.

O incidente ocorreu na avenida Inconfidência Mineira. As câmeras capturaram o momento em que os suspeitos simularam um encontro casual antes do crime. Um deles se abaixou para facilitar a abertura da porta, enquanto o outro auxiliava na ação.

A polícia está analisando as imagens para identificar os envolvidos e solicita que qualquer pessoa que reconheça os suspeitos entre em contato pelo número 190. O caso alerta sobre a necessidade de precauções adicionais ao estacionar veículos na rua.

