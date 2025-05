Caminhoneiro sequestrado após almoço em Poá (SP) vive momentos de terror Motorista foi abordado por criminosos ao retornar para carregar carga de papelão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 15h38 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h38 ) twitter

Motorista de transportadora é sequestrado por criminosos na Grande São Paulo

Um caminhoneiro foi sequestrado em Poá, na Grande São Paulo, após ser abordado por dois criminosos ao voltar de um almoço. Ele estava no local para coletar uma carga de papelão quando foi rendido e passou mais de uma hora sob a mira de uma arma. Durante o sequestro, foi levado a um local deserto e libertado no Itaim Paulista enquanto os assaltantes fugiram com o caminhão.

O proprietário do caminhão, Laerte, ficou em alerta quando o rastreador do veículo parou de funcionar pouco depois do crime. Mesmo com um boletim de ocorrência registrado, ele tem poucas esperanças de recuperar o veículo avaliado em R$ 200 mil e sem seguro. No entanto, destaca que a segurança dos funcionários é sua prioridade.

Poá (SP) registrou 42 roubos de veículos nos primeiros meses do ano, aumentando a preocupação com a segurança no transporte de cargas na região. A localização estratégica do crime próximo a importantes rodovias ressalta a necessidade urgente de medidas rigorosas para combater essas quadrilhas.

