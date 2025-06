Campanha no Balanço Geral resulta em doação de medula para criança Reportagem mobilizou doadores e ajudou a salvar vida de menina com anemia rara Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 15h41 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h41 ) twitter

Campanha no Balanço Geral ajuda a salvar a vida de menina com anemia rara

Uma campanha no programa Balanço Geral auxiliou na busca por um doador de medula óssea para Louise Coelho, uma criança de 6 anos diagnosticada com anemia aplástica. A ação incentivou a atualização de cadastros no banco de doadores, culminando na descoberta de uma doadora compatível. Após passar por tratamentos de quimioterapia e radioterapia, Louise realizou o transplante e agora se recupera em casa, seguindo medidas rigorosas para prevenir rejeições e infecções.

A situação de Louise era crítica, pois seu corpo havia parado de produzir sangue, tornando o transplante de medula a única opção de sobrevivência. A família enfrentou dificuldades devido a cadastros desatualizados no Banco Mundial de Doadores. No entanto, a repercussão da reportagem no Balanço Geral motivou muitas pessoas a atualizar seus dados e se cadastrarem como doadores.

A cirurgia ocorreu em janeiro e foi bem-sucedida. Após um mês de internação, Louise recebeu alta e continua se recuperando em casa. Ela segue tomando medicamentos diariamente para evitar a rejeição das novas células da medula. Apesar das restrições, como o uso de máscara e evitar locais públicos, Louise já pode participar de aulas online e desfrutar de algumas atividades em casa.

O gesto altruísta da doadora desconhecida não apenas salvou Louise, mas trouxe alívio e esperança para toda a família. A história reforça a importância da doação de medula óssea e a necessidade de manter os cadastros atualizados para salvar vidas.

