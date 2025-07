Campeonato internacional de confeitaria ocorre pela primeira vez em São Paulo Evento reúne equipes de diversos países com esculturas feitas de açúcar e chocolate Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h27 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h27 ) twitter

Campeonato internacional de confeitaria acontece pela primeira vez em São Paulo

O primeiro campeonato internacional de confeitaria está sendo realizado em São Paulo. Equipes do Brasil, Taiwan, México, Alemanha e Chile competem criando esculturas com açúcar e chocolate. As obras são avaliadas por critérios como trabalho em equipe e desperdício de material.

O evento acontece durante uma feira dedicada à planificação e confeitaria. Os jovens confeiteiros estão sob pressão para finalizar suas criações enquanto o público acompanha cada etapa do processo. A torcida brasileira espera que o título venha para o país.

Anteriormente, na competição de padaria realizada na mesma feira, a China conquistou o primeiro lugar. A expectativa agora é que o Brasil se destaque na área da confeitaria. O resultado final será anunciado às quatro da tarde.

