Carolina Dieckmmann se emociona em despedida de Preta Gil no Rio Amigos e fãs se reúnem no Theatro Municipal para homenagear a cantora Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h03 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h03 )

Carolina Dieckmmann se despede de Preta Gil durante velório no Rio de Janeiro

O velório de Preta Gil ocorre no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de amigos, parentes e fãs. A cantora faleceu no último domingo (20) em Nova Iorque, onde buscava tratamento para o câncer. Devido à burocracia do translado do corpo, o velório acontece cinco dias após seu falecimento.

Carolina Dieckmmann, amiga próxima de Preta Gil, retornou ao Brasil para prestar sua última homenagem. Em um momento emocionante ao lado do caixão, ela expressou seu carinho pela amiga. Preta sempre manifestou o desejo de ser cremada e que seu velório fosse uma celebração com música animada.

A cerimônia reúne diversas pessoas que se emocionam ao lembrar da personalidade vibrante da cantora. A transmissão do velório permite que admiradores acompanhem o adeus à artista, que será cremada conforme sua vontade expressa.

Assista ao vídeo - Carolina Dieckmmann se despede de Preta Gil durante velório no Rio de Janeiro

