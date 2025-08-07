Carro é furtado durante consulta médica de grávida em Santo André
Imagens de segurança ajudam a identificar veículo usado no crime; um suspeito foi preso
RESUMO DA NOTÍCIA
Regiane Silva Machado, grávida de três meses e enfrentando uma gravidez de alto risco devido ao deslocamento de placenta, teve seu carro furtado durante uma consulta no Hospital da Mulher em Santo André. O veículo é essencial para o acompanhamento médico necessário durante a gestação.
Imagens de câmeras de segurança foram cruciais para identificar o carro usado no apoio ao furto, levando à prisão de um suspeito. Ele confessou que o carro seria vendido pela internet. Regiane e seu marido, Ronaldo dos Santos, estão determinados a recuperar o veículo, que é vital para as consultas médicas.
Além do furto, o casal já enfrentou um acidente de moto e a perda da mãe de Ronaldo no início do ano. A polícia continua investigando o caso e busca informações que possam ajudar na recuperação do carro.
Veja também
Denilson Lima abriu seu ateliê para o Balanço Geral ver como os doces são feitos
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!