Carro explode durante abastecimento com gás natural em Nova Iguaçu (RJ) Quatro pessoas ficam feridas durante explosão em posto de combustíveis Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h14 )

Dentro da Notícia: Carro explode ao ser abastecido com gás natural veicular

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um carro explodiu enquanto era abastecido com gás natural veicular em um posto de combustíveis. Quatro pessoas ficaram feridas no incidente. As vítimas foram levadas para o hospital e felizmente não correm risco de vida.

Este tipo de acidente ressalta a importância da segurança ao utilizar gás natural veicular. Embora já tenham ocorrido casos fatais no passado, neste incidente as vítimas não sofreram ferimentos graves.

Assista em vídeo - Dentro da Notícia: Carro explode ao ser abastecido com gás natural veicular

