Carro na contramão atinge motociclista no Sacomã Motorista foge após acidente na zona sul de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 13h29 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é atingida por carro na contramão na zona sul de São Paulo

Caroline, uma motociclista de 42 anos, foi atingida por um carro em alta velocidade que invadiu a contramão no bairro Sacomã, zona sul de São Paulo. O motorista fugiu do local, abandonando o veículo em um estacionamento próximo.

A vítima foi levada ao hospital com traumatismo craniano e precisará passar por cirurgia. A polícia já identificou o proprietário do carro. O advogado dele esteve na delegacia, mas não revelou quem estava dirigindo no momento do acidente. As investigações continuam enquanto as autoridades tentam identificar o motorista responsável pelo acidente, registrado como lesão corporal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!