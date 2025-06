Casal português celebra legado de padaria histórica em São Paulo Fundada há sete décadas, padaria pode se tornar patrimônio cultural Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h00 ) twitter

Balanço Geral visita padaria tradicional portuguesa em São Paulo no Dia do Imigrante

No Dia do Imigrante, a padaria Boulevard no centro de São Paulo destaca-se por sua rica história de sete décadas. Fundada por Boaventura e Lucinda dos Santos, um casal de imigrantes portugueses que chegou ao Brasil na adolescência, a padaria é símbolo de perseverança e dedicação no ramo da panificação.

Durante visita do programa Balanço Geral da RECORD, Boaventura e Lucinda compartilharam suas memórias e destacaram o trabalho árduo como chave para o sucesso do negócio. Um estudo da Fundação Bunge aponta que padarias como a deles podem ser reconhecidas como patrimônio cultural, valorizando a contribuição dos imigrantes portugueses à cidade.

A possibilidade de verem seu comércio reconhecido como patrimônio é vista pelo casal como uma celebração às suas décadas de dedicação à panificação.

