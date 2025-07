Casal resgatado por helicóptero após se perder em trilha na Cachoeira da Fumaça Resgate aéreo ocorreu em Cubatão (SP); polícia recomenda precauções para trilheiros Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h43 ) twitter

Casal se perde em trilha e é socorrido por helicóptero da Polícia Militar em São Paulo

Um casal da região do ABC Paulista precisou ser resgatado por um helicóptero da Polícia Militar após se perder em uma trilha na Cachoeira da Fumaça, localizada em Cubatão, litoral de São Paulo. Apesar do incidente, eles conseguiram comunicar sua posição ao Corpo de Bombeiros através do celular, possibilitando o socorro.

O helicóptero Águia 5 foi acionado para o resgate. Os bombeiros orientaram o casal a se deslocar para uma clareira próxima, facilitando a retirada com segurança. A Polícia Militar reforça a importância de manter celulares carregados e de informar amigos sobre a localização antes de iniciar atividades em áreas de mata densa. A preparação prévia e a comunicação são essenciais para a segurança em trilhas.

Assista ao vídeo - Casal se perde em trilha e é socorrido por helicóptero da Polícia Militar em São Paulo

