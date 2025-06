Casal tem carro roubado ao levar filho para creche em São Mateus Criminosos preferem vítimas acompanhadas de crianças para evitar reação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h53 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h53 ) twitter

Casal tem carro roubado no caminho da creche do filho na zona leste de São Paulo

Um casal foi assaltado enquanto se preparava para levar o filho de um ano e oito meses à creche em São Mateus, zona leste de São Paulo. Criminosos armados abordaram as vítimas e roubaram o carro recém-comprado, que era utilizado como meio de trabalho pelo pai, motorista de aplicativo.

O incidente ocorreu por volta das sete horas da manhã. Os criminosos já estavam esperando na região desde cedo e atacaram a família quando a mãe levava a criança no colo. Um dos assaltantes apontou uma arma e ameaçou o pai, que entregou as chaves do veículo sem resistência.

Dois dias antes, outro crime semelhante aconteceu na mesma área, quando um pai foi abordado ao tentar levar sua filha para a creche. As situações apresentaram um padrão similar de abordagem, levantando suspeitas sobre uma possível conexão entre os crimes.

A polícia alerta que criminosos estão escolhendo vítimas acompanhadas de crianças devido à menor probabilidade de reação dos adultos nessas circunstâncias. As autoridades continuam em busca dos suspeitos e pedem que qualquer informação seja reportada imediatamente.

Casal tem carro roubado no caminho da creche do filho na zona leste de São Paulo

