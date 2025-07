Caso Adalberto Júnior: sangue de mulher desconhecida é encontrado no carro Investigação busca esclarecer mistério envolvendo morte do empresário em Interlagos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Adalberto: vestígios de sangue encontrados no carro do empresário são de mulher desconhecida

A polícia investiga a morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado morto em um buraco no autódromo de Interlagos após desaparecer em 30 de maio. Vestígios de sangue pertencentes a uma mulher desconhecida foram encontrados no carro dele, aumentando o mistério do caso.

O sangue não pertence à esposa de Adalberto e foi descoberto durante a perícia do veículo. Não há evidências de que ele estivesse com outra mulher na noite do desaparecimento. O corpo do empresário foi encontrado em 3 de junho e a perícia confirmou morte por asfixia.

A polícia explora várias hipóteses sobre como o sangue apareceu no carro. Três seguranças que trabalharam no autódromo naquela noite ainda não foram localizados, e outras mulheres presentes serão chamadas para coleta de material biológico para comparação com o DNA encontrado.

As investigações continuam enquanto autoridades buscam respostas sobre as circunstâncias da morte de Adalberto Júnior.

‌



Assista ao vídeo - Caso Adalberto: vestígios de sangue encontrados no carro do empresário são de mulher desconhecida

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!