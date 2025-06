Caso Larissa: sogra diz que não sabia que comprimidos estavam envenenados Elizabeth e seu filho estão presos temporariamente pela morte de Larissa Rodrigues Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h00 ) twitter

Caso Larissa: sogra de professora de pilates envenenada diz que chumbinho estava em remédio

A morte da professora de pilates Larissa Rodrigues por envenenamento com chumbinho resultou na prisão temporária de seu marido, Luiz Antonio Garnica, e sua sogra, Elizabeth. Em carta ao juiz do caso, Elizabeth declarou não ter conhecimento de que o veneno estava em cápsulas de omeprazol, usadas por ela e Larissa para dores de estômago.

Elizabeth foi presa com seu filho em 6 de maio; suas detenções foram prorrogadas para permitir investigações adicionais devido à alta complexidade do caso. Enquanto Luiz Antonio está detido em Santa Rosa de Viterbo, Elizabeth foi transferida para Mogi-Guaçu.

Na carta, Elizabeth relata que os remédios pertenciam à sua falecida filha Natalia Garnica, que teria obtido o veneno para controlar pragas. Após a morte de Natalia, Elizabeth levou os medicamentos para casa sem saber da presença do veneno. As autoridades consideram essa versão fantasiosa e continuam as investigações.

