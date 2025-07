Comboio do Exército causa acidente em Ponta Grossa (PR) Veículos militares trafegavam na contramão; ninguém se feriu Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h39 ) twitter

Caminhão-tanque do Exército passa por cima de carro estacionado em rua em Ponta Grossa (PR)

Um comboio de caminhões-tanque do Exército transitou pela contramão em uma rua de Ponta Grossa, Paraná, resultando em um acidente.

Durante o deslocamento, o motorista de um dos veículos perdeu o controle e colidiu com a lateral de um carro estacionado, seguido por impacto em outro veículo. Apesar dos danos materiais, não houve feridos. Os caminhões haviam acabado de sair do batalhão do Exército.

