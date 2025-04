Comerciante é morto durante assalto em minimercado de Guarulhos (SP) Polícia investiga possível latrocínio e analisa imagens de segurança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 15h37 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h37 ) twitter

Criminosos invadem minimercado e matam comerciante em rua de Guarulhos (SP)

Um comerciante foi morto em um assalto em Guarulhos, São Paulo. Dois homens em uma moto pararam em frente a um minimercado na Rua Granito, no bairro Vila União. O garupa desceu, entrou no estabelecimento e atirou no proprietário, João Luiz da Silva, de 61 anos, enquanto o piloto aguardava na moto. Após um minuto, o garupa retornou ao veículo e ambos fugiram do local.

O incidente ocorreu por volta das 9h06 da manhã. Um vizinho ouviu os tiros e encontrou João Luiz ferido. A vítima foi atingida por dois tiros e, apesar da chegada de uma ambulância, não resistiu aos ferimentos. A carteira do comerciante foi levada pelos criminosos, e o caso foi registrado como latrocínio.

A polícia está investigando o caso e não descarta outras possibilidades além do roubo seguido de morte. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para identificar os suspeitos. João Luiz era conhecido na comunidade e sua morte gerou comoção entre amigos e familiares. A esposa da vítima optou por não se pronunciar publicamente sobre o ocorrido.

