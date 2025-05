Conflito entre vizinhos por estacionamento termina em agressão Pedagoga busca justiça após ser agredida ao estacionar em frente a garagem Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h54 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h54 ) twitter

Mulher é agredida por moradora ao estacionar em frente à garagem do imóvel

Um desentendimento entre vizinhos em São Caetano do Sul (SP) resultou em agressão física após a pedagoga Priscila Mariano estacionar em frente à garagem de uma casa. Priscila alegou desconhecer que a casa era habitada. Ao retornar ao local, encontrou seu carro arranhado e foi agredida na presença de seu filho de quatro anos.

O incidente começou quando Priscila estacionou seu carro temporariamente em frente à casa, acreditando que o imóvel estava desocupado. Após receber uma notificação sobre a situação do veículo, ela desceu para removê-lo, mas encontrou o carro danificado. Ao tentar dialogar com os moradores, a situação rapidamente se intensificou.

Priscila planeja prosseguir com ações legais contra a moradora que a agrediu, buscando responsabilização pelos danos materiais e morais sofridos. Ela destacou sua preocupação com o impacto do incidente em seu filho. A moradora admitiu ter riscado o carro devido à recorrência de veículos estacionados em frente à sua casa. O caso continua sob investigação das autoridades locais.

Assista em vídeo - Mulher é agredida por moradora ao estacionar em frente à garagem do imóvel

