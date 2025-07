Conflito familiar leva pai e madrasta a ordenarem morte de filho em São Paulo Disputa pelo controle de negócios ilícitos teria motivado assassinato Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Dois homens foram presos em São Paulo por assassinato a mando do pai e da madrasta da vítima.

Gediel JosÉ do Nascimento Souza foi morto em uma disputa por controle de negócios ilícitos.

A investigação aponta que o crime foi motivado pela disputa pelo comando do grupo criminoso familiar.

A madrasta nega envolvimento, mas a polícia investiga sua participação nas comunicações do grupo criminoso.

Pai e madrasta são presos suspeitos de encomendar a morte do próprio filho em São Paulo

Dois homens foram presos em São Paulo sob suspeita de assassinato. Douglas foi identificado por câmeras de segurança durante um jogo do Corinthians e Wellington foi detido em um bar. Ambos são acusados de matar Gediel José do Nascimento Souza, a mando do pai da vítima, Luiz Gonzaga Nunes de Souza, e da madrasta, Ana Vitória Gomes Costa.

Segundo a investigação policial, Gonzaga e Ana Vitória não queriam dividir seus negócios ilícitos com Gediel. A disputa surgiu devido à escolha de quem lideraria o grupo criminoso familiar, com Gediel e Ana Vitória como principais candidatos ao comando.

Gediel foi morto a tiros na rua enquanto voltava para casa. As autoridades acreditam que o crime foi motivado por uma disputa interna pelo poder, já que Gonzaga e Ana Vitória desejavam manter o controle total das atividades criminosas. Em depoimento, Wellington e Douglas afirmaram que o casal foi o mandante do crime.

Ana Vitória negou envolvimento direto na morte de Gediel, alegando que Gonzaga planejou tudo sozinho. Contudo, as investigações indicam que ela tinha um papel ativo nas comunicações com outros membros do grupo criminoso. A polícia continua buscando mais evidências e possíveis cúmplices no caso.

‌



Assista ao vídeo - Pai e madrasta são presos suspeitos de encomendar a morte do próprio filho em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!