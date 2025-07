Confronto policial no Capão Redondo resulta em morte Policial civil é morto após ser confundido com criminoso em ação da Rota Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h25 ) twitter

Testemunha revela que viu policial ser morto pela Rota em ação no Capão Redondo, em São Paulo

Uma operação policial no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, terminou com a morte do policial civil Rafael Moura, de 38 anos. Durante a ação, Rafael foi alvejado após ser confundido com um criminoso pelo sargento da Rota, Marcos Augusto. Enquanto investigavam um latrocínio, os policiais civis se cruzaram com agentes da Rota que realizavam uma operação contra o tráfico de drogas.

A falta de comunicação entre as equipes resultou no trágico incidente. Rafael estava à paisana, mas usava um distintivo visível no pescoço. Os agentes da Rota alegaram não ter visto sua identificação antes dos disparos.

Uma testemunha afirmou ter ouvido os policiais civis se identificando antes dos tiros serem disparados. Imagens mostram viaturas caracterizadas da Polícia Civil próximas ao local, reforçando a versão de que as identificações estavam visíveis. O caso está sob investigação pelo 37º Distrito Policial e por um inquérito policial militar.

A morte de Rafael gerou grande repercussão entre colegas e familiares, que contestam a explicação oficial e pedem esclarecimentos adicionais.

Testemunha revela que viu policial ser morto pela Rota em ação no Capão Redondo, em São Paulo

