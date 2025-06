Corpo de empresário desaparecido é encontrado na zona sul de SP Adalberto Júnior foi localizado após desaparecer em evento de motos em autódromo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h05 ) twitter

Perícia confirma que corpo encontrado no Autódromo de Interlagos é de empresário desaparecido

O corpo do empresário Adalberto Júnior foi encontrado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após ele ter desaparecido quatro dias antes enquanto participava de um evento de motos no local. A perícia confirmou a identidade do corpo, mas ainda não se sabe se a morte foi acidental ou criminosa.

Adalberto Júnior foi visto pela última vez durante um evento no autódromo. Ainda não se sabe se ele morreu por conta de um acidente ou se foi vítima de um crime.

Assista em vídeo - Perícia confirma que corpo encontrado no Autódromo de Interlagos é de empresário desaparecido

