Corpo de morador em situação de rua é encontrado em agência bancária na Lapa Polícia investiga causas da morte em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 15h44 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h44 )

Corpo é encontrado dentro de agência bancária na Lapa, na zona oeste de SP

Funcionários de uma agência bancária no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo, encontraram o corpo de um homem em situação de rua ao chegarem para trabalhar. A Polícia Militar isolou a área e aguarda a perícia para investigar as circunstâncias do óbito.

A investigação inicial envolve a análise das câmeras de segurança para determinar se a morte ocorreu por causas naturais ou violência. A noite anterior foi fria, levantando a hipótese de que o homem buscava abrigo no local. A confirmação das causas exatas dependerá dos laudos periciais.

Assista ao vídeo - Corpo é encontrado dentro de agência bancária na Lapa, na zona oeste de SP

