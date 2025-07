Corpo de mulher desaparecida é encontrado em mata em Peruíbe Morte de Raquel Pinheiro intriga autoridades devido à ausência de sinais de violência Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h34 ) twitter

Corpo de mulher que estava desaparecida há quatro dias é encontrado em área de mata em Peruíbe (SP)

O corpo de Raquel Pinheiro, de 49 anos, foi encontrado em uma área de mata em Peruíbe, São Paulo, quatro dias após seu desaparecimento. O filho havia registrado um boletim de ocorrência sobre o sumiço. Apesar da ausência de sinais visíveis de violência, a morte foi considerada suspeita pela Secretaria de Segurança Pública.

Um homem encontrou o corpo e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Raquel já estava sem vida. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, pois os peritos indicaram que a morte ocorreu cerca de cinco horas antes do corpo ser encontrado. Isso levanta questões sobre o que aconteceu durante o período em que Raquel esteve desaparecida.

