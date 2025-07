Corpo de mulher queimada é encontrado em prédio na zona sul de São Paulo Suspeito foi preso após ser visto com a vítima horas antes do crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 15h07 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Corpo de mulher encontrada queimada em prédio na zona sul de São Paulo.

Suspeito, Dennis da Silva, foi preso após ser visto com a vítima horas antes do crime.

Polícia encontrou Dennis com sinais de queimaduras na casa de seu pai.

Investigações continuam para apurar os motivos do crime e ouvir testemunhas.

Homem suspeito de matar mulher encontrada queimada em prédio é preso

Na zona sul de São Paulo, moradores de um condomínio foram evacuados após um alarme de incêndio revelar uma cena chocante: uma mulher morta com queimaduras na escada de emergência. Dennis da Silva foi preso como suspeito do crime. Ele foi visto entrando no prédio com a vítima cerca de 12 horas antes do corpo ser encontrado.

A polícia encontrou Dennis na casa de seu pai, onde ele estava com sinais de queimaduras. Em depoimento inicial, ele confessou o crime, alegando que não conhecia a mulher e que ela já estava em seu apartamento quando chegou. As investigações prosseguem para esclarecer os motivos do crime.

O edifício onde o incidente ocorreu tem apenas dois anos, e muitos moradores ainda não se conhecem bem. Testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar a entender como a tragédia ocorreu.

Assista ao vídeo - Homem suspeito de matar mulher encontrada queimada em prédio é preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!