Criminoso é baleado após perseguição policial na zona oeste de São Paulo

Criminoso é baleado após perseguição policial na zona oeste de SP

Na zona oeste de São Paulo, um criminoso foi baleado após tentar fugir da polícia. Ele estava monitorando a invasão de uma casa no Butantã enquanto esperava no carro furtado para ajudar na fuga. Vizinhos perceberam a movimentação suspeita e acionaram a polícia, que prendeu dois ladrões dentro do imóvel.

O motorista fugiu em alta velocidade, colidiu o veículo na avenida Francisco Morato e foi baleado ao sair armado do carro. O suspeito permanece internado sob escolta policial enquanto a polícia investiga se o grupo está envolvido em outros crimes na região.

