Criminoso especialista em roubo a bancos é capturado após um ano foragido Denis Galdino usou identidades falsas e se passou por jornalista para escapar da polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 15h41

Denis Galdino, conhecido por sua habilidade em assaltos a bancos, foi preso após passar um ano foragido. Ele se destacou por realizar roubos audaciosos sem disparar tiros, como no caso em que levou quase R$ 500 mil de um banco em Joinville (SC) em menos de dez minutos. Após o crime, Denis se escondeu no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, usando identidades falsas para evitar a captura.

Durante sua fuga, ele roubou a identidade de um jornalista do Paraná, causando problemas significativos para provar sua inocência. Denis foi finalmente capturado em Cachoeiras de Macacu (RJ) durante uma operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e Santa Catarina. No momento da prisão, ele não ofereceu resistência e afirmou não ser criminoso por não utilizar armas de fogo.

As investigações continuam para determinar se Denis é o líder ou apenas parte de uma rede criminosa maior responsável por diversos roubos a bancos no Brasil.

Assista em vídeo - Criminoso especialista em roubo a bancos é preso após passar um ano foragido

