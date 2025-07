Criminoso se entrega após pressão de facção criminosa em Campinas (SP) Luciano, acusado de matar jovem em Hortolândia, se entregou à polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h44 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h44 ) twitter

‘A facção criminosa queria a cabeça dele’, diz delegado sobre assassino de menina de 15 anos em SP

Luciano, um homem de 30 anos com diversas passagens pela polícia, entregou-se às autoridades em Campinas após ser pressionado por uma facção criminosa. Ele é suspeito do assassinato de Gyovanna Aline Lopes Ribeiro, de 15 anos, ocorrido em Hortolândia, além de uma tentativa de latrocínio anterior.

O crime contra Gyovanna aconteceu quando ela não conseguiu desbloquear seu celular para o criminoso. A facção criminosa à qual Luciano era vinculado não aceitou suas ações recentes, levando a uma ordem interna para que ele fosse punido.

Após investigações policiais e pressões da facção, Luciano apresentou-se com seu advogado no distrito policial. Atualmente, ele está sob prisão temporária enquanto as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes dos crimes.

Assista ao vídeo - ‘A facção criminosa queria a cabeça dele’, diz delegado sobre assassino de menina de 15 anos em SP

