Criminosos invadem quadra de esportes lacrada por barulho em São Paulo Fechamento no Tatuapé leva a aumento de furtos e insegurança na região Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h24 )

Quadra de beach tennis é invadida por criminosos após ser lacrada por reclamações de moradores

No bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, uma quadra de esportes foi lacrada pela prefeitura após reclamações de barulho feitas por moradores. Desde então, o local tem sido alvo frequente de invasões por criminosos que aproveitam para furtar bens e causar danos materiais.

O proprietário estima que o prejuízo já tenha alcançado cerca de meio milhão de reais. A quadra era conhecida por oferecer aulas de esportes de praia, mas queixas levaram à aplicação de multas e ao fechamento do espaço. Agora, questões de segurança substituem as preocupações com o barulho.

A prefeitura informou que o fechamento segue procedimentos legais devido à violação das normas de funcionamento pelos responsáveis pelo espaço.

Assista ao vídeo - Quadra de beach tennis é invadida por criminosos após ser lacrada por reclamações de moradores

