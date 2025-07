Criminosos realizam assalto relâmpago em São Paulo Motorista de aplicativo e passageiros são surpreendidos por ação rápida na zona sul Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 13h26 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h26 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Assalto relâmpago ocorreu no bairro Jardim Ubira Jara, zona sul de São Paulo.

Motorista de aplicativo e passageiros foram rendidos em apenas 15 segundos por criminosos armados.

Veículo foi recuperado pela seguradora, mas pertences pessoais dos passageiros foram perdidos.

Polícia continua as investigações para identificar os suspeitos, enquanto a comunidade está em alerta.

‘Ligeirinhos do crime’ assaltam motorista por aplicativo em São Paulo

Um assalto relâmpago ocorreu no bairro Jardim Ubirajara, zona sul de São Paulo, envolvendo um motorista de aplicativo e seus passageiros. Em apenas 15 segundos, criminosos armados renderam as vítimas e levaram pertences pessoais e o veículo.

A abordagem aconteceu quando o casal entrou no carro; dois suspeitos passaram pela calçada enquanto outro apareceu do outro lado da rua apontando uma arma. Uma vítima relatou que a ação foi tão rápida que não houve tempo para reagir ou temer pela vida. Apesar da tentativa de fuga do motorista, os criminosos conseguiram roubar o carro.

O veículo foi recuperado pela seguradora no dia seguinte, mas roupas, calçados e eletrônicos dos passageiros foram perdidos. A polícia encontrou apenas uma arma de brinquedo, a chave do carro e um celular no local. As investigações continuam para identificar os suspeitos enquanto a comunidade permanece em alerta.

