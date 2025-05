Criminosos rendem motorista em frente a condomínio na zona sul de SP Assaltantes agiram com violência, mas fugiram a pé sem levar o veículo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 15h12 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h12 ) twitter

Motorista é rendido por dois criminosos na frente de edifício na zona sul de São Paulo

Na zona sul de São Paulo, no bairro Bosque da Saúde, um motorista foi surpreendido por dois criminosos armados enquanto estava em seu carro estacionado em frente a um condomínio. Após ser retirado do veículo com violência e jogado no chão, ele teve seus pertences levados. Em seguida, os assaltantes entraram no carro, mas desistiram de levá-lo e fugiram a pé.

A Polícia Militar foi acionada para investigar o caso e orientou a vítima a registrar o ocorrido na delegacia da Vila Clementino. Este tipo de incidente não é isolado na área; desde o início do ano foram registradas 385 ocorrências de roubo na região, representando um assalto a cada seis horas. Moradores relatam viver com medo e adotam medidas de segurança adicionais, especialmente em dias considerados mais perigosos como dia de feira. A Polícia Militar intensificou o patrulhamento local, porém os suspeitos ainda não foram identificados.

