Criminosos se passam por vítimas após fazer reféns em rancho Assaltantes são desmascarados pela GCM em Santana de Parnaíba (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h09 )

Criminosos fazem reféns em rancho e tentam se passar por vítimas, mas são presos pela GCM

Dois criminosos invadiram um rancho que opera como restaurante e casa de shows em Santana de Parnaíba, fazendo várias pessoas reféns. Uma das funcionárias conseguiu enviar um alerta à mãe por celular, que acionou a polícia. Quando os agentes da GCM chegaram ao local, encontraram os assaltantes tentando se passar por vítimas, mas foram rapidamente desmascarados.

A cozinheira foi a primeira a ser rendida pelos criminosos, que também mantiveram o proprietário do local como refém. O dono do restaurante contou que foi ameaçado pelos assaltantes em busca de dinheiro porque não conseguiram acessar as contas bancárias.

Durante a ação policial, celulares, dinheiro, notebooks e duas armas de brinquedo foram apreendidos. Enquanto dois dos assaltantes foram presos no local, um terceiro conseguiu fugir antes da chegada das viaturas. Os suspeitos detidos estão agora à disposição da justiça.

