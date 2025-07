Delegada solicita prisão de padrasto suspeito de envenenar jovem em São Bernardo do Campo (SP) Admilson é apontado como principal suspeito após depoimentos contraditórios Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h43 ) twitter

Polícia pede prisão de padrasto de jovem de 19 anos envenenado em São Bernardo do Campo (SP)

A delegada Liliane Doreto, responsável pelo caso de envenenamento de Lucas Silva Santos, um jovem de 19 anos internado em estado grave, solicitou a prisão do padrasto, Admilson. A decisão foi tomada após a análise de depoimentos que apresentaram inconsistências e contradições.

Admilson tentou incriminar sua irmã Cláudia, mas foi desmentido por ela, que demonstrou ter um bom relacionamento com ele. A investigação revelou que Admilson entregou os bolinhos envenenados e que havia um histórico de abuso entre ele e um dos irmãos de Lucas. A motivação do crime pode estar ligada a um relacionamento possessivo com Lucas, que planejava se mudar para outra cidade.

A delegada destacou a necessidade de laudos para confirmar o tipo de veneno usado. As diligências continuam, e a prisão temporária de Admilson foi solicitada para aprofundar as investigações. Cláudia, inicialmente suspeita, foi liberada após apresentar provas que contradizem as alegações do padrasto.

Assista ao vídeo - Polícia pede prisão de padrasto de jovem de 19 anos envenenado em São Bernardo do Campo (SP)

