Dentista enfrenta julgamento por envenenar esposa nos EUA James Craig é acusado de homicídio após autópsia revelar envenenamento de Ângela Craig Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 15h30 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h30 )

RESUMO DA NOTÍCIA James Craig, dentista de Denver, é julgado por homicídio da esposa, Ângela Craig.

A autópsia revelou que Ângela foi envenenada com cianeto, arsênio e tetraidrosolina.

Investigações mostraram que James pesquisou venenos e trouxe sua namorada para casa durante a hospitalização de Ângela.

Se condenado, ele pode enfrentar prisão perpétua; as filhas do casal estão sob tutela de familiares.

Dentista é acusado de matar a própria esposa envenenada; pesquisa no computador revelou o crime

James Craig, dentista dos arredores de Denver, Colorado, está sendo julgado pelo homicídio em primeiro grau de sua esposa, Ângela Craig. A autópsia revelou que Ângela foi envenenada com cianeto, arsênico e tetraidrosolina após várias internações hospitalares. Investigações mostraram que James pesquisou sobre venenos letais na internet e adquiriu substâncias tóxicas antes do crime.

Durante o período em que Ângela estava hospitalizada, James recebeu sua namorada em casa, levantando suspeitas de um plano premeditado para evitar o divórcio e a divisão de bens. No tribunal, as filhas do casal testemunharam contra a defesa de James, que alegava que Ângela tinha tendências suicidas. As filhas descreveram a mãe como uma pessoa cheia de planos para o futuro.

Se condenado por assassinato, James Craig pode enfrentar prisão perpétua. As filhas do casal estão sob tutela de familiares enquanto o julgamento continua.

Dentista é acusado de matar a própria esposa envenenada; pesquisa no computador revelou o crime

