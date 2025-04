Desaparecimento de filho do cantor Manuel Sollo preocupa família em Franco da Rocha (SP) Daniel Silva tem esquizofrenia e autismo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 15h37 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h37 ) twitter

Filho do cantor Manuel Sollo está desaparecido há seis dias em Franco da Rocha

O cantor Manuel Sollo enfrenta um drama pessoal com o desaparecimento de seu filho Daniel Timóteo dos Santos Silva, de 39 anos. Daniel saiu de casa em Franco da Rocha, São Paulo, apenas com a roupa do corpo e não retornou. Ele possui esquizofrenia e autismo.

Daniel morava com sua mãe, Dona Rita, e costumava ir sozinho ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para tratamento médico regular. Durante uma dessas idas, ele desapareceu sem deixar pistas. A ausência dele preocupa a família devido à falta de medicação essencial para seu bem-estar.

A família registrou um boletim de ocorrência e busca informações sobre seu paradeiro. Eles refizeram o trajeto que Daniel costumava percorrer e pediram ajuda a moradores locais. Funcionários do CAPS se comprometeram a ajudar nas buscas.

O desaparecimento ocorre próximo ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, aumentando a urgência por informações que possam levar ao reencontro com Daniel. As autoridades continuam as buscas enquanto a comunidade se mobiliza para encontrar qualquer pista sobre seu paradeiro.

Assista em vídeo - Filho do cantor Manuel Sollo está desaparecido há seis dias em Franco da Rocha

