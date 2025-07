Despedida emocionante marca velório de Preta Gil no Rio Regina Casé, Ludmilla e Caio Blat prestam homenagem à cantora Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h38 ) twitter

Regina Casé e amigos fazem homenagens a Preta Gil durante velório da cantora

Regina Casé chegou ao velório de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, acompanhada da filha Benedita. Elas cumprimentaram a família da cantora, participando do momento de despedida junto a amigos e admiradores.

A cerimônia contou com a presença de figuras conhecidas como a cantora Ludmilla e o ator Caio Blat, ex-marido de Preta Gil, que também prestaram suas homenagens. O evento reuniu uma grande quantidade de pessoas que foram ao teatro para se despedir da artista.

