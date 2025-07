Discussão por dívida de R$ 50 termina em morte trágica em São Paulo Proprietário de lanchonete é esfaqueado por amigo após cobrança de dívida Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 16h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h36 ) twitter

Dono de lanchonete é morto com golpe de faca após cobrar dívida de R$ 50

Thauan, dono de uma lanchonete no interior de São Paulo, foi morto após cobrar uma dívida de R$ 50 de Bruno, um amigo que ele costumava ajudar. A discussão aconteceu dentro do estabelecimento e evoluiu para uma luta corporal. Durante o confronto, Thauan foi atingido por uma faca no pulmão e coração, não resistindo aos ferimentos.

Bruno, que não tinha passagens pela polícia, era conhecido na comunidade por pedir dinheiro emprestado frequentemente e ameaçar moradores quando cobrado. Após o crime, ele fugiu e é considerado foragido pela justiça. As câmeras de segurança registraram toda a briga e o desfecho trágico. A família de Thauan clama por justiça enquanto as autoridades investigam o caso.

