Emboscada a mototaxista em Santo André resulta em roubo Criminosos armados usam aplicativo para atrair vítima Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 15h40 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h40 )

Mototaxista é vítima de assalto armado em ação rápida e premeditada em Santo André (SP)

Em Santo André, São Paulo, dois homens realizaram um assalto armado contra um mototaxista utilizando um aplicativo de corridas para atrair a vítima. Ao chegar ao local combinado, o mototaxista foi rendido por um dos assaltantes armados, enquanto o outro monitorava sua chegada.

A área onde ocorreu o crime é conhecida por frequentes registros de violência. Apesar das câmeras de segurança instaladas na região, os criminosos conseguiram fugir rapidamente com a moto e o celular do mototaxista. Moradores locais expressaram preocupação com a segurança devido à facilidade de fuga proporcionada pela proximidade com uma comunidade.

Adriano, morador de um prédio próximo, testemunhou a ação rápida dos ladrões e relatou outros crimes na mesma área, como o furto de um estepe de carro e pedaços de um portão. A população clama por maior presença policial para aumentar a segurança na região.

Assista ao vídeo - Mototaxista é vítima de assalto armado em ação rápida e premeditada em Santo André (SP)

