Empresária é assassinada pelo marido em clínica no litoral paulista Samir Nascimento Rodrigues, sargento da PM, cometeu feminicídio em Santos (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 15h12 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h12 )

Familiares e amigos se despedem de empresária assassinada pelo marido em Santos (SP)

Amanda Fernandes foi assassinada a tiros e facadas por seu marido, Samir Nascimento Rodrigues, em uma clínica médica no litoral de São Paulo. Momentos antes do ataque, Amanda enviou uma mensagem a uma amiga pedindo ajuda urgente. A filha do casal, de apenas 10 anos, também foi ferida durante o ataque e está internada na UTI sem previsão de alta.

O crime ocorreu na presença da filha de Amanda, que foi baleada e esfaqueada no braço. Samir, sargento da Polícia Militar, foi preso em flagrante pela polícia local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do feminicídio e a conduta dos policiais que atenderam à ocorrência.

Amanda deixou três filhos; além da menina hospitalizada, há um menino de 8 anos sob cuidados de parentes e um adolescente de 17 anos de uma relação anterior. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a abertura de um inquérito para apurar a atuação dos agentes envolvidos no caso.

Assista em vídeo - Familiares e amigos se despedem de empresária assassinada pelo marido em Santos (SP)

