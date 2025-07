Empresário americano desaparece durante viagem ao Caribe Mistério envolve sumiço de Brian Tarrence nas Ilhas Turcas e Caicos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h43 ) twitter

Mistério no Caribe: empresário desaparece após viajar com a esposa para comemorar o casamento

Brian Tarrence, um empresário americano de 51 anos, desapareceu enquanto passava férias com sua esposa nas Ilhas Turcas e Caicos para comemorar o primeiro aniversário de casamento. Ele foi visto pela última vez saindo sozinho do hotel em direção ao centro da cidade por volta das 3h30 da manhã. Desde então, não há registros de uso de seu celular ou movimentações bancárias.

A polícia local iniciou buscas com o apoio das autoridades americanas. A família contratou um investigador particular para ajudar na investigação. Apesar do histórico de alucinações e consumo de álcool de Brian, sua esposa Maria afirma que ele estava bem antes do desaparecimento.

O Departamento de Estado dos EUA havia emitido um alerta sobre o aumento da criminalidade nas ilhas, e Maria permanece no local acompanhando as investigações. Até agora, não foram encontradas evidências que indiquem o paradeiro de Brian.

Assista ao vídeo - Mistério no Caribe: empresário desaparece após viajar com a esposa para comemorar o casamento

